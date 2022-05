Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży. Zdradziła, jak zareagował jej były mąż

- Gdy go zobaczyłam, pomyślałam, że to żart. (...) Współczuję ludziom, którzy zgłosili się do kolejnej edycji i którzy, tak jak ja, zaufali. Bo z większości z nas eksperci zrobili sobie po prostu jaja. Żałuję udziału w programie. (...) Byłam mega zła, jak to oglądałam, jak patrzyłam, co specjaliści i lektor o mnie mówili. Bo nie zasłużyłam sobie na to. Nie jestem taką osobą. (…) Ten program nauczył mnie cierpliwości. To, że Przemek przebrał się w strój jednorożca, to niektórym to pasuje, mi nie. To on zrobił z siebie błazna, nie ja. (...) Widziałam jego bajkę. Żenada. Co tu więcej mówić. Ale nie chcę prowadzić już wojny, więc ten etap zamykam - mówiła rozżalona Martyna w relacji na InstaStory.