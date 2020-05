"Ślub od pierwszego wejrzenia": mama Łukasza chwali Oliwię. "Taka jest nasza relacja"

"Taka jest moja relacja z Oliwią. Chciałabym wam wszystkim opowiedzieć o niej, ale nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystko, co wiem. Powiem więc, że to jest najlepsza synowa, jaką mogłam sobie wymarzyć. Wspaniała, mądra i zaradna dziewczyna z ogromnym poczuciem humoru. Jak pewnie niektórzy zauważyli, to poczucie humoru jest specyficzne, ale najważniejsze, że my i Łukasz je doskonale rozumiemy" - pisze mama Łukasza w sieci.