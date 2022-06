"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil zostawił żonę. "Mama chciała, żeby Agnieszka się do niej przeprowadziła"

– Gdy przekazałem rodzinie, że chcę się rozwieść, to (rodzina – przyp. red.) nie była zadowolona. Wspierali Agnieszkę. Mama chciała, żeby się do niej przeprowadziła, ale Agnieszka została jednak u mnie w mieszkaniu. Siostra też chciała jej pomóc, jak tylko mogła. Mieszkaliśmy razem przez jeszcze 1,5 miesiąca. W osobnych pokojach, ale w jednym mieszkaniu. Jakoś się dogadywaliśmy, chociaż dla nikogo nie byłoby to komfortowe. Dużo mnie w domu nie było, bo ja wtedy starałem się uciekać np. wieczorami na siłownię. Jak wracałem, to się mijaliśmy – powiedział Kamil w rozmowie z serwisem party.pl.