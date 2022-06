"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr broni ekspertów programu. Ufacie mu?

Piotr był uczestnikiem ostatniej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", gdzie ożenił się z Dorotą. Początkowo sprawiał bardzo dobre wrażenie: spokojny, poukładany, wrażliwy i uważny mężczyzna. Jednak, gdy pokazał drugą twarz, widzowie się do niego zniechęcili, radząc Dorocie, by uciekała jak najdalej. Chodziło o jego wybuch w sklepie z błahego powodu, narastającą frustrację i dominujące zachowania. Gdy oboje z żoną mieli wideorozmowę z Magdaleną Chorzewską z programu, próbował przegadać także psycholożkę, ale ta na szczęście na to nie pozwoliła. Czy to była pierwsza lekcja komunikacji, jaką odebrał Piotr?