"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil idzie w zaparte. Tłumaczy, dlaczego zostawił Agnieszkę

"W telewizji wszyscy mogą zobaczyć tylko urywek z naszego życia i to nie zawsze ten fajny, który był. Nie mieliśmy wpływu na to, co zostanie pokazane. [...] Chciałbym jeszcze dodać, że nie jestem w żadnym innym związku i nie byłem - nie mam wpływu na plotki" - podkreślił.