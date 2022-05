Iga ze "Ślubu" serwuje sobie metamorfozę. "Coś trzeba usunąć"

We wtorek 24 maja widzowie TVN zobaczą ostatni, wyjątkowo kontrowersyjny ze względu na ostatnie sekundy odcinek. "Ślub od pierwszego wejrzenia" był w ostatnich tygodniach krytykowany za to, co pokazuje produkcja. Bohaterowie przed kamerami musieli tłumaczyć, gdzie jechali danego dnia samochodem, widzom serwowano też ujęcia z tłuczenia kotletów, obierania ziemniaków i jedzenia czipsów przed telewizorami. Tak, jakby uczestnicy eksperymentu w ogóle nie mieli nic ciekawego do powiedzenia i byli nudnymi osobami. Co nie jest prawdą, gdy prześledzi się ich media społecznościowe.