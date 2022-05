Nuda wieczorową porą. Jak TVN położył rzecz pozornie nie do zepsucia

Co z tą miłością?

Dziś już wiemy, że z najnowszej, siódmej edycji prawdopodobnie żadna z par nie przetrwała (co do jednej nie możemy jeszcze być do końca pewni). Nie to jest jednak porażką programu. Przecież nikt się nie spodziewa, że w tym programie będą jakiekolwiek happy endy. Zgłaszają się do niego głównie ludzie niedojrzali emocjonalnie, straumatyzowani, z nieprzepracowanymi problemami, niegotowi do żadnej relacji, a co dopiero ślubu z obcą osobą.