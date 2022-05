Patrycja i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyli widzów. Finał? Dramatyczny

Na Playerze można już oglądać 13. odcinek, w którym pary musiały przedstawić ekspertkom swoje decyzje. Czy po miesiącu bycia razem decydują się na to, by pozostać w małżeństwie? Pierwsi odpowiadali na to pytanie Patrycja i Adam. Choć minął miesiąc, partnerzy dalej nie potrafili ze sobą normalnie rozmawiać. Gdy poproszono ich o to, by powiedzieli coś o sobie, czego jeszcze nie wiedzą, Patrycja była w stanie powiedzieć tylko tyle, że fajny facet z tego Adama.