Wyłączyłeś "Ślub od pierwszego wejrzenia" przed napisami? Szokujące informacje na samym końcu

Agnieszka i Kamil na spotkaniu z ekspertkami byli w dobrych nastrojach. Choć Kamil przyznał, że na początku pojawiały się u niego myśli, że może to nie była dobra decyzja, by godzić się na eksperyment, nie pożałował udziału w programie. Powiedział, że ceni Agnieszkę za otwartość, szczerość i ciepło, które wprowadza do związku. Ona zaś skomentowała, że podoba jej się w Kamilu to, że daje jej poczucie bezpieczeństwa i jest dobrym słuchaczem.