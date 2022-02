Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma żal do produkcji. "Już nigdy nie chciałabym tego przeżyć"

"To doświadczenie mnie sporo nauczyło. I to jest fakt. Ale nie zrobiłabym tego sobie drugi raz. Wyciągam lekcje, bo to jedyne, co mogę zrobić. Ale myślę, że gdybym nie wzięła udziału w tym programie, w życiu spotkałoby mnie jeszcze sporo sytuacji, które wzmocniłyby mnie tak jak ta. Kiedy pomyślę, co działo się ze mną rok temu, wiem jedno - już nigdy nie chciałabym tego przeżyć" - dodała.