"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga na wojnie z Laurą. Ujawniły, co się działo poza kamerami

- Pierwsza nasza rozmowa była w okolicach marca, dwa tygodnie później Karol przyjechał do mnie, potem ja go odwiedziłam. Już po tym drugim spotkaniu emocje były takie, że chyba wiedzieliśmy, że chcemy spróbować i zobaczyć, co z tego będzie. Potem już każdy weekend spędzaliśmy razem - wspomina Laura.