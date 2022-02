Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła kulisy rozstania z Kamilem. "Przestał się starać"

W specjalnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który można obejrzeć na platformie Player, Iza opowiedziała znacznie więcej o kulisach rozstania. Jej relacja z mężem w głównej mierze popsuła się przez to, że żyli na odległość. Iza jako właścicielka salonu fryzjerskiego liczyła, że to Kamil się do niej przeprowadzi.