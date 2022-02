"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Iga sugeruje, że ma chłopaka

Tymczasem na Instagramie przekonuje, że złe przeżycia ma za sobą i skupia się na przyszłości, a nie tym, co było. Na jej instastory możemy przeczytać, że "rzuciła się w wir życia". Idze zależy także, by zaznaczyć, że w tym wirze nie jest sama. Pisząc o planach na Dzień Kobiet, wspomniała, że spędzi go z ukochanym.