"Ślub od pierwszego wejrzenia": Na Kamila spadają gromy. Widzowie nie zostawiają na nim suchej nitki

"Trzeba było iść do "Hotelu Paradise" jak się fejmu szukało! A nie pozwalać się Kobiecie do Ciebie przeprowadzić. Brak słów!" "Co za burak, jak można tak Kobiecie namieszać. Ty buraku jeden". "Każda Twoja wypowiedz to było "zobaczymy CO Z TEGO będzie", "No czas pokaże" itp. Nie byłeś pewny i wiedziałeś od razu, że nie chcesz być z Aga, że to nie Twój typ. […] Tylko nie mieści mi się w pale, jak można pozwolić komuś przeprowadzić się na DRUGI KONIEC kraju, robić halo w pracy, zbierać wszystkie swoje klamoty z obecnego mieszkania po to, by w 1,5 miesiąca odprawić go z kwitkiem. Typowy nowobogacki bananowy dupek". - grzmią pod jego relacją z urlopu. Nie brakuje też tych, którzy twierdzą, że miał prawo podjąć taką decyzję, choć zrobił to w mało elegancki sposób. A wy co sądzicie?