"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Agnieszka potwierdza nowy związek Kamila? "Wrócił do męskiego życia, odpalił imprezy"

- To było tak, że wcześniej Kamil chodził parę dni struty, już wiedziałam, że coś jest nie tak. To były takie czasy, że parę rzeczy o jego byłej wyszło itd. Więc myślałam, że to jest kwestia tego, ale w końcu Kamil odważył się, by mi powiedzieć - powiedziała i jednocześnie stanowczo zaprzeczyła, by jej mąż wrócił do byłej dziewczyny.