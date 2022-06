Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie chcą ślubu. "Wielu widzi możliwość zrobienia dużej kariery"

- Zgłasza się ok. 5-6 tys. osób. Do każdego sezonu zgłasza się coraz więcej chętnych, bo to jest coraz bardziej popularny eksperyment. My dostajemy etap końcowy, czyli wybieramy z ok. 50 osób. Wcześniej ci ludzie są sprawdzani przez dziewczyny z produkcji, dostają różne kwestionariusze do wypełnienia. A jak już trafiają do nas [psychologów - przyp. red.], to już są te osoby bardziej szczegółowo badane - powiedziała psycholożka programu Magdalena Chorzewska w wywiadzie z cyklu "Playerlove".