Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kpiła z Adama. Internauci zdegustowani

W końcu to Patrycja podjęła decyzję o rozstaniu. Według wersji Adama było to dla niego spore zaskoczenie. - Miałem problemy z oddychaniem i zacząłem chrapać. Wydaje mi się, że to ze względu na stres, przeprowadzkę, nowe miejsce itd. I oboje się nie wysypialiśmy i zaczęliśmy chodzić podenerwowani. (...) Stwierdziłem, że wyjadę na trzy dni, żeby mogła się wyspać, a ja w tym czasie ogarnę sobie lekarza, żeby dowiedzieć się, o co chodzi i czemu to się zaczęło. No i jak po tych trzech dniach wróciłem, to była decyzja, że "pa". I tyle - wspominał w wywiadzie dla Co za tydzień TVN.