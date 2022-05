Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził powód rozstania z Patrycją. Kuriozalna przyczyna

- To też było związane z moim zdrowiem, bo trochę mi się pogorszyło. Na szczęście to nie było coś poważnego, tylko miałem problemy z oddychaniem i zacząłem chrapać. Wydaje mi się, że to ze względu na stres, przeprowadzkę, nowe miejsce itd. I oboje się nie wysypialiśmy i zaczęliśmy chodzić podenerwowani. Wiedziałem, że mi się to zdarza w życiu, ale bardzo rzadko i nie na tyle, żeby to komuś przeszkadzało. Nawet kiedyś Patrycja wspominała, że zdarzyło mi się ze dwa razy chrapać, ale mogła normalnie spać. A później zacząłem dużo bardziej i budziła mnie po nocach, nie wysypiała się przeze mnie. To wiadomo, troszeczkę moja wina. Nie miałem na to wpływu, no ale to jednak ja chrapałem. I stwierdziłem, że wyjadę na trzy dni, żeby mogła się wyspać, a ja w tym czasie ogarnę sobie lekarza, żeby dowiedzieć się, o co chodzi i czemu to się zaczęło. No i jak po tych trzech dniach wróciłem, to była decyzja, że "pa". I tyle - zdradził Adam.