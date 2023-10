"Ślub od pierwszego wejrzenia": ekspertka komentuje zachowanie par. Dla jednej ma cenną radę

W bieżącym sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobór uczestników powierzono zupełnie nowym ekspertkom: Julicie Dębskiej, Zuzannie Butryn i Hannie Kąkol. Psycholożki, co widzieliśmy w pierwszych odcinkach nowej serii, raczej zgodnie wytypowały pary, które zgłosiły się do udziału w eksperymencie. Jednak to dopiero wspólne tygodnie najlepiej zweryfikują to, czy bohaterowie ślubnego show TVN mają szansę na udaną relację.