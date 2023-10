"Ślub od pierwszego wejrzenia". U Kingi i Marcina jest gorzej niż kiedykolwiek. Widzowie piszą, że nie mogą na to patrzeć

Polska wersja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już dziewięć edycji i naprawdę kiepskie statystyki, jeśli chodzi o sukcesy. Trudno oczekiwać, by jedna z aktualnych par miała je poprawić. Chodzi o Kingę i Marcina, między którymi do początku nie działo się najlepiej. Pan młody nie zareagował entuzjastycznie na telewizyjną małżonkę w dniu ślubu. Czy to stąd się bierze zachowanie Kingi? Po ostatnim odcinku widzowie mówią jasno: ciężko się to ogląda. Czy to, jak dziewczyna traktuje Marcina, wytłumaczy montażem produkcji programu?