Klimatyczna sala weselna Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dobrze znali to miejsce

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są dowodem na to, że decyzje telewizyjnych ekspertów bywają mocno chybione. Choć wystąpili w tej samej, piątej edycji programu TVN, a niektórzy widzowie od razu wyczuli, że ta dwójka by do siebie pasowała, trójka psychologów zdecydowała inaczej.