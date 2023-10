Niespodzianka! Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"... wzięli ślub!

Laura i Karol to uczestnicy piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Ich historia była rażącym przykładem na to, że eksperci show popełniali fatalne pomyłki. Mężczyzna ożenił się w programie z Igą, z którą czuł się tak źle, że potrzebował pomocy specjalisty, by wyjść z kryzysu. Laura z kolei, dziewczyna po terapii i pracy wykonanej nad sobą, wyszła za Macieja, którym według założeń specjalistów miała się zaopiekować. Oczywiście oba małżeństwa z miejsca były skazane na porażkę.