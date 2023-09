Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakochana! Pokazała zdjęcie

Czy to oznacza, że Iga znalazła miłość swojego życia? Zdaje się, że tak. Zdjęcia udostępnione w relacji są dość wymowne. Mianowicie na pierwszym uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozuje z bukietem róż. Do tego dołączyła podpis "Uwielbiam" oraz #love. Z kolei na drugim zdjęciu pozuje z osobą, która ma identyczne trampki. Widać, że to męskie nogi. Iza napisała tylko: "Perfect match", co oznacza nic innego jak "Idealne dopasowanie".