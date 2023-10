Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie do poznania. Wcale nie chodzi jedynie o włosy

To, na co trudno nie zwrócić uwagę, to niemal "wyprasowana" twarz Anity. Pokrywa ją tak gęsta mgła filtra, że nos niemal nie istnieje. To smutne, że nawet tak naturalnie piękna kobieta ucieka się do takich trików. Anitę oglądają kilkaset tysięcy followersów, nie każdy z nich od razu zrozumie, że to nie jest jej prawdziwa twarz. Właśnie przez takie celebrytki Instagram jest wylęgarnią "ideałów piękna" nie do osiągnięcia.