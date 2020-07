Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" lada moment urodzi. "Cieszę się, że to już koniec"

Młodzi małżonkowie nie ukrywają, że druga ciąża wywróciła ich losy do góry nogami. Musieli szybko zdecydować się na przeprowadzkę do większego mieszkania i na nowo przeorganizować życie rodziny.

"Pamiętam, jak dziś moment, kiedy ten mały człowiek pojawił się na świecie. Wszystko stanęło, mocno trzymaliśmy się za ręce, śmialiśmy się i płakaliśmy ze wzruszenia oboje. Rok później te emocje są dalej takie żywe jakby to było wczoraj. (...) Wiele osób pyta mnie, co czuję i czy się stresuję. Cieszę się, że to już koniec" - napisała.