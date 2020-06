Anita i Adrian świętują 1. urodziny syna. Zaraz na świecie powitają drugie dziecko

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak to uczestnicy 3. serii "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para do dziś stawiana jest przez fanów programu za wzór. Kandydaci, którzy zgłaszają się do kolejnych edycji, powtarzają, że chcą mieć tyle szczęścia co właśnie tych dwoje uczestników. Małżonkowie zakończyli telewizyjny eksperyment sukcesem, a niespełna rok po ślubie zostali rodzicami. Synek otrzymał imię Jerzy. W drugą rocznicę poinformowali, że czekają na narodziny upragnionej córeczki.