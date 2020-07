"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adrian pokazał rodzinną sesję. To pierwsza zrobiona we czwórkę

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Teraz sielanką zdecydował się pochwalić dumny tata. Adrian pokazał fragment stylowej sesji zdjęciowej, podczas której pozowali już w komplecie, we czwórkę.

Młody tata wyjawił także, jak zmieniła się ich codzienność i jak radzą sobie w powiększonym składzie. Zdradził również, że przyszedł już czas, by młodsza pociecha poznała pozostałych członków rodziny.

"Mamy za sobą pierwsze kilkanaście dni, przez które programowaliśmy na nowo nasz rytm dobowy, przypominaliśmy sobie kilka podstawowych rzeczy, których na co dzień już od dawna nie robiliśmy przy Jerzyku. Natomiast wiedza została szybko odświeżenia, pamięć mięśniowa przywrócona i działamy jak sprawne przedsiębiorstwo z określonym podziałem zadaniowym. Za kilka dni czeka nas podróż do Szczecina, już spory czas mnie tam nie było, a nie da się ukryć, że rodzina z niecierpliwością czeka, żeby poznać najmłodszego jej członka. Tymczasem kilka zdjęć z naszej ostatniej sesji rodzinno-noworodkowej, mam nadzieje, że Wam również się podoba", podsumował we wpisie na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia, są naprawdę piękne!