Anita ze "Ślubu..." pokazała piękne zdjęcia. Pisze o pierwszych chwilach z dwójką pociech

Anita dodała, że choć bywa ciężko, jest szczęśliwa. Trud wynagradza jej każdy uśmiech dzieci i fakt, że jej starszy syn z czułością odnosi się do młodszej siostry.

"Podstawa to podział obowiązków z tatusiem, tak aby sprawnie przechodzić przez kolejne punkty dnia, posiłki i kąpiele- taśmowo dostawa na przewijak jedno bobo po drugim. Myślę, że w najbliższych tygodniach wiele będzie się zmieniać i będziemy uczyć się życia w rodzince. Muszę Wam tylko napisać że mimo tych nocnych pobudek, pewne jest to, że otacza nas jeszcze więcej miłości, a moment kiedy Jerzyk pochylił się nad siostrzyczką i dał jej buziaka jest nie do opisania słowami" - wyznała zachwycona.