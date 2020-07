Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła! Pokazała zdjęcie z córką i mężem

"Ślub od pierwszego wejrzenia" dla kilku par zakończył się wielkim sukcesem. Pary połączone przez telewizyjnych ekspertów przetrwały próbę czasu i do dziś stanowią szczęśliwe rodziny. Najlepszym tego przykładem jest Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak.

Nie dość, że do dziś trwają w zaaranżowanym małżeństwie, to jeszcze doczekali się już dwóch potomków. Do ich syna Jerzego właśnie dołączyła córeczka. Szczęśliwi rodzice podzielili się zdjęciem z porodówki w mediach społecznościowych.