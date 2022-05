"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam ma żal do matki. Opowiedział o ich trudnych relacjach

W zakończonej niedawno edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wiele emocji budziły nie tylko relacje między dobranymi przez ekspertów małżonkami, ale także pomiędzy uczestnikami a ich bliskimi. Wielu internautów zwróciło uwagę na dość napięte stosunki Adama z mamą, do której zazwyczaj odnosił się chłodno, w nieprzyjemnym tonie. Mąż Patrycji wielokrotnie był zresztą z tego powodu krytykowany w mediach społecznościowych. Zarzucano mu brak szacunku do mamy. Uwagę na to zwracała też jego małżonka.