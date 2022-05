"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr wrócił do rozmów o dzieciach. Teraz się z nich tłumaczy

Nie da się ukryć, że ich związek budził skrajne emocje wśród widzów. Szczególnie fakt, jak bardzo różniło się ich podejście do budowania małżeństwa i to, że Piotr, mówiąc o wspólnej przyszłości, naciskał na ewidentnie niegotową na ten krok Dorotę. Teraz odniósł się do tego wątku i wyjaśnił, co miał na myśli. Podkreślił, że co innego rozgrywało się między nimi, a właściwie co innego zobaczyli widzowie.