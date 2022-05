"Ślub od pierwszego wejrzenia": Nie są już razem. Piotr wydał oświadczenie

"Być może byliśmy parą, której najtrudniej się było przy nich odnaleźć i oczywiście, można wytykać nam konieczność liczenia się z ich obecnością zgłaszając się do programu, ale plan zdjęciowy w domu to nie jest coś, co przeżywa się jak robienie sałatki co sobotę. Tak samo, jak małżeństwo i reakcja na obcą osobę, z którą ma się w ciągu kilku tygodni stworzyć związek na dobre i na złe nie jest czymś, co można zaplanować na sucho. Dlatego sceny z naszym udziałem wyglądały potem tak, a nie inaczej. I tak jak niczemu nie jest winna ekipa, która po prostu robi w tym czasie swoją pracę (notabene świetni, cierpliwi ludzie i profesjonaliści - pozdrawiam Was wszystkich gorąco), tak doszukiwanie się w nas złych chęci wobec siebie nawzajem, parcia na sławę, chorób psychicznych czy innych wynaturzeń jest może naturalne z perspektywy widza programu, który ma odczuwać (najlepiej skrajne) emocje, ale jednocześnie niedorzeczne z naszej - osób, które przeżyły ze sobą cały miesiąc, z którego zobaczyliście 3 godziny. Fajnie, że ogromna większość widzów to rozumie i po prostu cieszy się oglądaniem formatu, reszcie polecam więcej dystansu do tego, co widzicie" - napisał.