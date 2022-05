"Ślub od pierwszego wejrzenia": Dorota nie widziała innego wyjścia. Zabrała głos ws. rozstania z Piotrem

Po emisji finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Dorota także skomentowała swój udział w telewizyjnym eksperymencie. Na profilu uczestniczki na Instagramie pojawił się obszerny wpis, w którym wyznała, że zgłaszając się do programu, przyświecały jej szczere intencje. Naprawdę wierzyła, że wybrany dla niej partner będzie tym jedynym. "Idąc do programu nie zakładałam w żadnym momencie, że to małżeństwo się nie uda" - napisała Dorota. "Z tego powodu bardzo trudno było przyznać się przed sobą, że nie wychodzi" - dodała.