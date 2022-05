Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi o tajemniczej Ani. Wyjaśnia, co ich łączy

Internauci sugerowali, że mężczyzna szybko znalazł sobie nową partnerkę. Dowodem miało być zdjęcie w mediach społecznościowych z tajemniczą blondynką. Zapytana o to żona Kamila powiedziała: - A propos tej dziewczyny, która była jego partnerką... Rozmawiałam z nią i ustaliliśmy, że to nie jest temat, który powinnam poruszać. Myślę, że najbardziej oni są zainteresowani, Kamil z Anią, więc to oni powinni się wypowiadać.