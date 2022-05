I po małżeństwie. Mama i siostra Kamila stanęły po stronie Agnieszki?

Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a właściwie ostatnie jego sekundy, przyniosły więcej emocji niż cały sezon programu TVN. Najpierw widzowie Playera, a we wtorek 24 maja widzowie TVN, przekonali się, że żadne małżeństwo nie przetrwało. Największy szok przyniosło to, co stało się między Kamilem i Agnieszką, którzy wskazywani byli przez fanów programu na faworytów tej edycji. To im kibicowało najwięcej osób i też najwięcej internautów było przekonanych o tym, że ich zapewnienia o dawaniu sobie szansy i tworzeniu związku nie będą jedynie czczym gadaniem. A jednak.