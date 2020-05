Adam nie wytrzymał. Opublikował kolejne oświadczenie

" Ślub od pierwszego wejrzenia " za nami. Nie wszyscy uczestnicy mieli jednak powody do świętowania . Tylko, a może aż, dwie pary zdecydowały się pozostać w zawartych na oczach widzów małżeństwach. Tyle szczęścia nie mieli Joanna Lazer i Adam Miciak. W finałowym odcinku 4. sezonu Asia stwierdziła, że chciałaby kontynuować znajomość z mężem. Jej "wybranek" z kolei, po długim wstępie, zadeklarował, że nie widzi z nią przyszłości i pragnie rozwodu. Mimo to eksperci poprosili ich, aby spróbowali ułożyć swoje relacje już poza kamerami.

Po miesiącu stało się jasne, że Miciak odpuścił walkę o swoje małżeństwo. Para zupełnie straciła ze sobą kontakt, a uczestnik wyznał, że dwa dni po ogłoszeniu swojej decyzji w jego życiu wydarzyło się coś, co uniemożliwiło mu choćby rozmowę z Joanną. Nie chciał jednak powiedzieć wprost, o co chodzi.

- Zranić, to on mnie nie zranił. On mnie po prostu oszukał - powiedziała rozżalona uczestniczka, która o wszystkim dowiedziała się dopiero przed kamerami.