"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam zareagował na krytykę widzów. Dogryzł ekspertom programu

"Rozumiem, że oceniacie to co TV pokazała, lecz szkoda, że nie pokazali wszystkiego. Ciekaw jestem jak byście mnie oceniali, gdybym słuchał rad jednego z ekspertów i potraktował Asie tak, jak mi doradził... Pytacie, jak to możliwe, że dostałem się przez tyle castingów... Sam nie wiem, gdyż jednego z ekspertów poznałem dopiero w dniu decyzji, tak że sami sobie możecie odpowiedzieć na te pytanie. Pamiętajcie, że TV pokaże to, co chce pokazać, bo wiadomo show musi zarobić, a gdy jest nudno to trzeba zrobić, aby były fajerwerki" - napisał Adam na Instagramie.