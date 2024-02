Skrót zna każdy Polak. Wypatrzyli w amerykańskim hicie

"Kraina nocy" ma swoje mocne momenty. Navarro i Danvers odkrywają mroczne strony miasteczka na Alasce. W trakcie śledztwa trafiają do grupy górników, którzy są - mówiąc dyplomatycznie - bardzo negatywnie nastawieni do służb mundurowych i nie pozwalają na to, by policjantki przeszukały jedną z chat. Navarro w czwartym odcinku wraca do tego miejsca. W środku, wraz z Peterem (Finn Bennett), odkrywa tajemnicze ludowe symbole, które przewijają się przez cały sezon.