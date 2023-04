"Ted Lasso". Polski wątek w hicie. To nazwisko musiało paść

Apple TV+ emituje obecnie trzeci sezon produkcji, który ma być zresztą ostatnim. Ci, co oglądają show, wiedzą, że do drużyny dołączyła gwiazda - Zava (grany przez Maximiliana Osinskiego). Jak sam aktor wyznał w rozmowie z "GQ", twórcy przy koncepcji jego postaci wzorowali się na bardzo znanych piłkarzach. - Kiedy dostałem tę rolę, twórcy określili go jako miks Zlatana Ibrahimovica i Erica Cantony - powiedział. Osinski przeczytał nawet książkę "Ja, futbol" Ibrahimovica, by lepiej przygotować się do roli.