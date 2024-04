Sklep TV Republika powiększa asortyment. Inspiracje zza oceanu

Będzie hit?

TV Republika reklamuje już kolejny produkt. To czapeczka z daszkiem opatrzona hasłem "Make Poland Great Again", budząca skojarzenia z nakryciami głowy ze sloganem "Make America Great Again", które noszą na wiecach Donald Trump i jego zwolennicy. Jak dotąd "polsko-republikańska" czapeczka nie została jeszcze wyceniona.