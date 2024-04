Zmiana w ramówce. Sobala "wyleciał" z TV Republika?

Jacek Sobala w latach 2017-2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Radia. Przez ostatnie 6 lat występował w TV Republika. "Mówi się" Telewizja Republika emitowała od poniedziałku do czwartku o 21.45. Program, a konkretnie jego prowadzący, znany był z wielu bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wprowadził do słownictwa obraźliwe określenie "chyży rój", grę półsłówek odnoszącą się do premiera Donalda Tuska.