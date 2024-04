TV Republika miała "najlepszy wieczór wyborczy". Dron pokazał przykrą prawdę

Dron pokazał prawdę

Tak jak po pierwszej turze wyborów samorządowych, tak i teraz pokazywano ujęcia z drona, który latał nad wejściem do budynku przy ul. Dzielnej 60. Poprzednim razem było to źródłem wpadek, teraz również nie obyło się bez potknięć. Podczas jednej z debat, gdy w studiu przemawiał Dobromir Sośnierz, doszło do jakiejś awarii i widzowie zobaczyli planszę z komunikatem zamiast widoku z drona (zdjęcie na końcu). Reżyserka szybko zareagowała i przez pewien czas pokazywano tylko ludzi w studiu.