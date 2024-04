"Sąd zmiażdżył uzurpatorów". TV Republika wygrała pierwsze starcie z TVP

Kilka tygodni temu władze TVP złożyły w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika "o zaniechanie dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji 'Jedziemy'". Przypomnijmy, że "Jedziemy" było flagowym programem Michała Rachonia w TVP Info. Po przejściu do Telewizji Republika prezenter zaczął prowadzić niemalże identyczny format pod nazwą "Michał Rachoń Jedziemy". TVP domagała się zapłaty odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, przeproszenia i zapłaty odszkodowania na cel społeczny.