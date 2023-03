Skiba u Stanowskiego o kulisach "W tyle wizji". Ujawnił, jak TVP Info manipuluje widzami

Skiba podkreślał, że choć miał świadomość prorządowego charakteru stacji, zgodził się, ponieważ program był nadawany na żywo. Po latach przyznaje jednak, że praca na antenie TVP Info to nie była dobra decyzja. - Do dziś wiele osób ma do mnie o to pretensje. Ja mogę powiedzieć teraz, że popełniłem błąd - wyznał w rozmowie ze Stanowskim.