Krzysztof Skiba komentuje zamieszanie wokół Ahleny. "Opinia Daszczyńskiego jest chybiona"

"Skoro jest tak czujny na słowa piosenki Ahleny, która śpiewa nie o pupie, ale o samoakceptacji własnego ciała, to czemu nie reagował, gdy na Sylwestrze Marzeń w TVP w piosence 'Talk dirty to me' Jason Derulo śpiewał, że świat postrzega wyłącznie poprzez kobiece pośladki. Gwiazdor z USA odważnie zapowiadał na antenie telewizji publicznej, że będzie uroczyście d...mał wszystko jak leci. Dlaczego pan Janusz nie protestuje przeciwko temu, że w mediach narodowych wielkim hitem jest obecnie piosenka Becky G. pt. 'Mayores', w której artystka namiętnie śpiewa o tym, że marzy jej się sponsor i posiadacz p...sa wielkości węża strażackiego" - pyta retorycznie.