Skiba się nie patyczkował. "Za PO usunięto jej program, za PiS ukradziono jej pomysł". Wspomniał o Kurskim-propagandyście

"Z Elżbietą Skrętkowską, twórczynią programu 'Szansa na sukces' (programu, który przy okazji 70-lecia TVP został głosami widzów wybrany najlepszym polskim programem rozrywkowym w telewizji), siedzę sobie w komisji lokalnego konkursu muzycznego. Ela to wspaniala kobieta. Aktorka teatralna, reżyser, kobieta obdarzona niesamowitą intuicją (co w telewizji jest skarbem), ale przede wszystkim to osoba niezwykle prawa i uczciwa. Mówi, że jest spod znaku wagi, a wagi nie kłamią. To moja Mentorka, Mistrzyni i Przyjaciel" - napisał.