Skiba o fali pożarów: "Jedno jest pewne, mocno Polaków jarają teorie spiskowe"

Ten ostatni trop zdementował w środę szef MSWiA, Tomasz Siemoniak, podkreślając, że do tej pory nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby wiązać ostatnie pożary z działaniami obcych służb. Przypomniał też, że pod względem statystycznym liczba pożarów w okresie od stycznia do maja w tym i ubiegłym roku nie zwiększyła się. Mimo to "ludzie wiedzą swoje" i mnożą się teorie spiskowe, z czego zakpił ostatnio na Instagramie Skiba.