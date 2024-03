Krzysztof Skiba jest o prawie 30 lat starszy od swojej żony. Michał Milowicz komentuje

- Zawsze są hejty. Jeżeli ludzie się kochają, to naprawdę PESEL tu nie ma znaczenia. Oczywiście, że może być jakaś przepaść, ale to zależy od tego, jak są dane osoby wychowywane, jak wzrastają, w jakiej atmosferze rodzinnej, na ile się potem rozumieją te dwie osoby. Myślę, że tutaj intelekt odgrywa bardzo ważną rolę i ludzie mogą sobie mówić, ale dopóki nie poznają danej osoby, tutaj na przykład wybranki Krzysia Skiby, to nie mają prawa się wypowiadać na jej temat. To jest fantastyczna, bardzo inteligentna osoba i Krzysiu się zakochał też w jej intelekcie, nie tylko w urodzie.