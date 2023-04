Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska szykują ślub. Narzeczona pokazała zaproszenia

Ponad rok temu Krzysztofa Skibę i młodszą o 25 lat Karolinę Kempińską dosięgła strzała Amora, przekształcając koleżeńską wcześniej relację w namiętne uczucie. 58-letni muzyk nie ukrywa, że u boku nowej partnerki przeżywa swoją drugą młodość. Fotomodelka jest jego muzą i inspiracją, ale jak podkreślają oboje, to, co ich łączy, to prawdziwe, głębokie uczucie. Jak w jednym z wywiadów wyznał lider Big Cyc, chce zestarzeć się u boku swojej obecnej ukochanej.