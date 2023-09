Pokazali miłosne gniazdko. Skiba i Kempińska zabrali kamerę "Dzień Dobry TVN" do swojego domu

Ślub Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej miał miejsce 19 sierpnia. Lider Big Cyca przeprowadził się do swojej żony, która mieszka w Łodzi. Teraz nowożeńcy zabrali widzów "Dzień Dobry TVN" do swojego domu. Co w pierwszej kolejności zwraca uwagę?